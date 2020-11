Útočník Kujtim Fejzulai († 20), Rakúšan so severomacedónskymi koreňmi, ktorý v pondelok večer v uliciach Viedne zastrelil štyri osoby a 17 zranil, kupoval muníciu do kalašnikova a samotnú útočnú pušku na Slovensku. Napísal o tom web Heute.at a informáciu o strelive potvrdil pre televíziu JOJ aj minister vnútra SR Roman Mikulec.

Fejzulai navštívil Slovensko ešte v júli spolu so známym. Podľa Heute.at si u nás kúpil nielen AK-47 (kalašnikov), ale aj muníciu do tejto zbrane. Znehodnotené expanzné zbrane – poväčšine so zavarenými hlavňami – sa dajú na Slovensku kúpiť legálne, štát však ich držbu sprísnil po tom, čo boli takéto zbrane z Partizánskeho použité pri útoku na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo vo Francúzsku.

Zbrane pochádzajúce zo Slovenska sa objavili aj pri prekazenom útoku vo vlaku z Amsterdamu do Paríža, kedy teroristov spacifikovali dvaja americkí vojaci v civile. Ajúb Chazzání mal vtedy pri sebe kalašnikov a deväť zásobníkov, ktoré však, našťastie, nestihol použiť.

S nefuknčnými zbraňami zo Slovenska mala podľa Aktualít kupčiť aj slávna talianska mafia Cosa Nostra.

VIDEO zachytilo moment, kedy Fejzulai na ulici chladnokrvne zastrelil nevinného muža:

Vtedy, podobne ako teraz, si teroristi zrejme nechali zakúpené zbrane upraviť, aby boli funkčné. Je teda pravdepodobné, že kalašnikov, ktorým Kujtim Fejzulai vo Viedni zabíjal, je tým istým nástrojom smrti, ktorý si u nás zadovážil pred niekoľkými mesiacmi.

V súvislosti s pondelkovým útokom rakúska polícia vykonala 15 razií, pri ktorých zadržala niekoľko osôb vo veku od 16 do 25 rokov. Verzia, že teroristov bolo viac, je stále reálna – páchatelia nočnej streľby preto môžu byť na úteku. Úrady vo Viedni odporučili rodičom, aby dnes nechali svoje deti doma.

Stíhaný za terorizmus

Útočník, ktorého po streľbe v centre Viedne zneškodnili policajti, bol 20-ročný muž s rakúskym i severomacedónskym občianstvom a v minulosti ho trestne stíhali v spojitosti s členstvom v teroristickej organizácii.

Polícia stále pracuje s verziou, že zastrelený terorista nemusel byť jediným útočníkom, ktorý v pondelok večer vyčíňal vo Viedni. Zdroj: Twitter

Muž menom Kujtim Fejzulai bol v apríli 2019 uznaný za vinného za pokus o cestu do Sýrie s cieľom pripojiť sa k extrémistickej organizácii Islamský štát, píše agentúra AP. Súd mu udelil trest odňatia slobody v dĺžke 22 mesiacov, v decembri ho však podmienečne prepustili. Nehammer v utorok ráno potvrdil, že teroristický útok v centre Viedne mal islamistický motív.

Páchateľ mal v čase útoku pri sebe falošný pás s výbušninami, automatickú strelnú zbraň s dlhou hlavňou, ručnú strelnú zbraň a mačetu. Muž spustil v pondelok okolo 20.00 h SEČ paľbu na ľudí v centre Viedne. Najmenej štyri osoby prišli v dôsledku streľby o život a polícia zastrelila i útočníka. Viac ako 15 ľudí utrpelo zranenia. Úrady po útoku prehľadali niekoľko bytov vrátene bytu páchateľa a zatkli niekoľko ľudí. Vo Viedni je podľa Nehammera nasadených 1000 príslušníkov polície.

