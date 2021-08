Mnoho ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi bolo aj viacero príslušníkov hnutia Taliban. Medzi zranenými sú podľa správ médií aj niekoľkí americkí vojaci. Podľa nemenovaných predstaviteľov americkej vlády išlo zrejme o samovražedný bombový útok, informovali stanice Sky News a CNN.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.