Podľa prvotných informácií sa mal Émile zatúlať do prírody naokolo, no vzhľadom na jeho vek je nepravdepodobné, že by podľa polície prekročil stanovený perimeter v okruhu 5 kilometrov.

Možnosť, že sa stal obeťou únosu, je preto čoraz pravdepodobnejšia: „O takomto čase sme ho už mali nájsť,“ priznal podľa britského denníka Daily Mail policajný dôstojník Marc Chappuis.

Zrazilo ho auto?

Najnovšie polícia vyslovila hypotézu, že dieťa mohlo zraziť auto či traktor a vinník v panike niekde ukryl telo. „Psy by ho už inak našli,“ dodal Chappuis.

Polícia pripúšťa možnosť, že 2,5-ročného Émila niekto uniesol. Prehľadali preto zhruba 20 okolitých domov, podľa miestnych obyvateľov by si však niekto z dediny cudziu osobu všimol. Zdroj: Profimedia

To, že Émile zmizol, si jeho babka a dedko všimli v sobotu v momente, keď s ním chceli ísť na výlet a mali ho posadiť do auta. Chlapec zrejme využil ich chvíľkovú nepozornosť. Okamžite alarmovali políciu a odvtedy pátraciu akciu sleduje s napätím celé Francúzsko. Hoci po chlapčekovi pátrajú stovky ľudí, ich snaha je zatiaľ bezvýsledná.

‼️#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans ⬇️ pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023

Únos je nepravdepodobný, ale nie vylúčený

Podľa starostu obce La Vernet chlapčeka, ktorý pochádza z Bouches-du-Rhône neďaleko Marseille, naposledy videli dvaja svedkovia, ako kráča z kopca po jednej z miestnych ciest. Hoci má Émile len dva roky, na svoj vek vraj veľmi dobre chodí, je preto možné, že niekam odkráčal a už nedokázal nájsť cestu nazad. Polícia využíva tiež reproduktor a púšťa nahrávku Émilovej matky.

