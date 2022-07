Miestna polícia uviedla, že niekoľko osôb bolo pri streľbe zranených, nie je však jasný presný počet. Informuje o tom portál skynews.com. Streľba sa odohrala v nákupnom centre Field's, ktoré je jedno z najväčších v Škandinávii.

"V súvislosti so streľbou bola zatknutá jedna osoba. V súčasnosti nemôžeme prezradiť viac o identite tejto osoby." napísala na Twitteri kodanská polícia. Pred niekoľkými minútami informovala polícia, že stále pracuje na zabezpečení budovy. "Ak ste stále vo Fields, zostaňte tam, kde ste a počkajte na políciu," vyzvali.

Známy britský spevák Harry Styles mal vystúpiť dnes večer na mieste neďaleko nákupného centra. Koncert sa bude konať aj napriek incidentu, uvádza portál.

Správu aktualizujeme.

