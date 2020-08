MIMORIADNA tragédia v Alpách: Češka pózovala na FOTO, zrútila sa do 150-metrovej rokliny

Priateľovi pózovala na fotke, aby mala spomienku na výlet do rakúskych Álp, no zrejme neopatrnosť ju priviedla do hrobu. Len 23-ročná Češka tragicky zahynula počas túry neďaleko obce St. Nikolai im Sölktal.