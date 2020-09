Hovorca plzenských hasičov Petr Poncar potvrdil, že jeden človek zostal po zrážke zakliesnený vo vagóne. "Išlo o stret lokotraktoru ťahajúceho meracie vozidlo a osobného vlaku," konštatoval Poncar.

Hovorkyňa Správy železničnej dopravnej cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová uviedla, že strojvodca osobného vlaku pravdepodobne prešiel návestidlom vo chvíli, keď na ňom svietila červená.

Na mieste zasahujú dva vrtuľníky. Záchranári podľa hovorkyne záchranárov Márie Svobodovej previezli dvoch ľudí so stredne ťažkým zranením do nemocnice v Plzni, ďalších dvoch tiež so stredne ťažkým zranením do Motolskej nemocnice v Prahe. Šesť zranených previezli do nemocnice sanitky, ostatných ošetrili na mieste.

České dráhy prerušili prevádzku medzi stanicami Kdyně a Domažlice, dodal portál Novinky.cz.