Nehoda troch luxusných áut značiek a modelov Mercedes-Benz C-Class, Porsche 911 Cabriolet a Bugatti Chiron sa odohrala na slávnom Gotthardskom priesmyku vo Švajčiarsku. Po ceste išli za karavanom v poradí Mercedes, Porsche a Bugatti. Práve vodič posledného auta sa rozhodol, že pomalý karaván predbehne, píše Blesk. Bola to ale osudová chyba.

V rovnakej sekunde sa totiž rozhodol predbiehať aj vodič Porsche. Keďže ani jeden z nich nedal znamenie, že prechádza do protismeru, ocitili sa tam obaja naraz a vtedy sa pokojná jazda zosypala ako domček z karát. Bugatti sa šuchlo o Porsche, a to vrazilo do Mercedesu. Bugatti následne vrazilo do karavánu a dve z trojice luxusných áut skončili v betónových zvodidlách.

Celková škoda nehody, ktorá sa odohrala v priebehu niekoľkých sekúnd sa údajne vyšplhala až na štyri milióny dolárov. Zatiaľ čo Bugatti z nehody vyviazlo len s poškodeným nárazníkom a prednou kapotou, Porsche skončilo omnoho horšie - s poškodeným nárazníkom, kapotou a predným kolesom. Najhoršie však skončil vodič tretieho auta, ktorý sa na príčine nehody nepodieľal. Muža museli previesť do nemocnice s vážnymi zraneniami.