Spravodlivosti unikal 20 rokov. Miliardár a realitný magnát Robert Durst (78) získal slávu po nevyriešenom zmiznutí svojej manželky Kathleen McCormack Durstovej v roku 1982. Napriek tomu, že jej rodina bola presvedčená, že Kathleen zavraždil práve jej manžel, pre nedostatok dôkazov a nikdy nenájdené pozostatky bolo vyšetrovanie zastavené a Durstovi sa tak vražda manželky veselo prepiekla. Podozrenie na neho padlo znova v roku 2000, keď bola vo svojom dome brutálne popravená jeho priateľka Susan Bermanová, ktorá už nedokázala ďalej mlčať a rozhodla sa, že polícii poskytne všetky detaily k vražde Kathleen McCormack Durstovej. Skôr ako sa k tomu dostala, našli jej nevládne telo v jej vlastnom dome. Aj pri tejto vražde však na zadržanie a usvedčenie Dursta chýbali dôkazy.

Pravdepodobne dve prepečené vraždy povzbudili miliardára na ďalší krutý čin. V roku 2001 rozsekal svojho suseda Morrisa Blacka v Galvestone v Texase, za krutý čin bol síce obvinený, no v roku 2003 oslobodený pre nedostatok dôkazov a pre to, že sa hlásil k sebaobrane. Napriek tomu, že sa z vraždy znova vyvliekol, bol odsúdený za manipuláciu s dôkazmi o rozštvrtení Blacka a vysypaní jeho častí tela v Galivstonskom zálive.

Šťastena pri miliardárovi stála až do roku 2015, keď sa sám omylom k vraždám priznal počas nakrúcania seriálu pre stanicu HBO. Podľa obžaloby urobil priznanie, keď malý pripnutý mikrofón zachytil jeho "samomluvu" v kúpeľni. „Tak a je to. Dostali ťa... Čo som to dočerta spravil? Zabil som ich všetkých, samozrejme," hovoril si pre seba. Po tomto prerieknutí sa zadržala miliardára FBI. Právoplatne bol však odsúdený až 17. septembra 2021, keď porota odsúdila Dursta za vraždu prvého stupňa za smrť Susan Bermanovej.

