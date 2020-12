Mikuláš pripomína aj temné udalosti: Na Poľsko mierilo 17-tisíc československých vojakov!

V roku 1980 oslavovali české a slovenské deti Mikuláša, no vojaci mali poplach. Komunistickí spojenci uvažovali o vojenskej intervencii v Poľsku ako o reakcii na aktivity občianskeho opozičného hnutia Solidarita. V Československu uviedli do pohotovosti dve tankové divízie so 17.000 vojakmi, ktoré sa v rámci vojenského cvičenia Krkonoše dali v mrazivom zimnom počasí do pohybu smerom k poľským hraniciam. K zopakovaniu tragického československého scenára z augusta 1968 napokon v poslednej chvíli nedošlo. Operácia Krkonoše si napriek tomu vyžiadala obete na životoch i na zdraví mužov v uniformách. Od týchto kritických udalostí uplynie v nedeľu 6. decembra 40 rokov.