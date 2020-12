Úrady na gréckom ostrove Lesbos vyšetrujú podozrivé znásilnenie trojročného afganského dievčatka v migračnom tábore. V utorok to tlačovej agentúre AFP povedal zdroj z ministerstva pre migráciu.

Dievčatko našli v pondelok večer napoly v bezvedomí a krvácajúce na toalete v tábore Kara Tepe. "Táboroví lekári potvrdili" tento prípad, uviedol zdroj. Stav dievčaťa má ešte vyšetriť súdny lekár.

Tábor, kde žije vyše 7300 ľudí, narýchlo postavili v septembri po tom, čo požiar pohltil a zničil utečenecký tábor Moria, najväčší v Európe. Stanový tábor Kara Tepe tento týždeň po niekoľkých dňoch dažďov zaplavilo napriek tomu, že v októbri v tomto dočasnom zariadení vybudovali sieť odvodňovacích kanálov.

Skupina dobrovoľníkov Moria Corona Awareness Team v nedeľu na Facebooku upozornila, že v mnohých stanoch je mokro a v zariadení nie je žiadne suché miesto, kam by sa mohol človek uchýliť. Takisto vyjadrila obavy, že v tábore ochorie množstvo ľudí. Európska komisia tento mesiac už skôr oznámila, že sa gréckymi úradmi a agentúrami EÚ dohodla na zriadení "nového, štandardného prijímacieho strediska" pre migrantov na ostrove Lesbos, a to do septembra 2021.