V piatok to oznámila jej dlhoročná spolupracovníčka a šéfka jej kancelárie Beate Baumannová, informuje agentúra AFP.

Ako povedala Baumannová v rozhovore pre týždenník Der Spiegel, Merkelová v zamýšľanej knihe nemieni prerozprávať celý svoj život. "Chce svojimi slovami vysvetliť svoje kľúčové politické rozhodnutia a obzrieť sa za svojou životnou cestou," ozrejmila.

Pôjde o publikáciu, ktorá bude spoločným projektom Merkelovej a Baumannovej, jej hlavnej poradkyne stojacej po jej boku od začiatku 90. rokov 20. storočia. Baumannová napísala niektoré z Merkelovej najdôležitejších prejavov a podieľala sa aj na prijímaní strategických rozhodnutí. Pri poskytovaní informácií o Angele Merkelovej však bola vždy diskrétna.

Príprava avizovanej životopisnej knihy by mala trvať podľa slov Baumannovej dva až tri roky, pričom do tohto procesu neplánujú zahrnúť externých autorov, ako napríklad novinárov či historikov. "Kancelárka a ja sme si boli celkom isté: Ak túto knihu budeme písať, spravíme to samy," zdôraznila.

Konzervatívna politička Angela Merkelová z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v stredu popoludní oficiálne odovzdala úrad sociálnemu demokratovi Olafovi Scholzovi. Merkelová, ktorá v septembrových parlamentných voľbách už nekandidovala, dlho vopred avizovala svoj odchod z politiky, nespresnila však, čomu konkrétne sa chce v budúcnosti venovať.