Meghan zverejnila nové VIDEO Archieho: Bože, ten ale vyrástol! A ako rozkošne „pajdá“ po pláži ×

Harry sa v rozhovore dojímal, ako teraz môže robiť s Archiem veci, ktoré on sám ako malé dieťa robiť nemohol, napríklad jazdiť len tak na bicykli. „Chodíme ako rodina venčiť psy, na túry, prejsť sa na pláž, ktorú máme naozaj blízko k domu. Najradšej mám, keď ho posadím do sedačky na bicykel, on potom zdvihne ruky a začne rozprávať a rozprávať a rozprávať...“