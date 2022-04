Britský architekt Norman Foster, ktorý sa podieľal na obnove budovy bývalého Ríšskeho snemu v Berlíne či navrhol londýnsky most Millennium Bridge, ponúkol svoju pomoc pri obnove vojnou zničeného ukrajinského mesta Charkov. Vo štvrtok to oznámila Fosterova nadácia, informuje agentúra AFP.

Foster (86) v pondelkovom videorozhovore s charkovským primátorom Ihorom Terechovom predstavil plán na rekonštrukciu tohto druhého najväčšieho ukrajinského mesta ležiaceho na východe krajiny.

V Charkove známom svojou secesnou architektúrou bolo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zničená približne štvrtina budov.

Na začiatku ofenzívy bol Charkov ležiaci pri ruských hraniciach terčom ťažkých útokov, avšak zostal pod kontrolou Ukrajiny. V súčasnosti je čiastočne blokovaný ruskými silami.

Foster prisľúbil, že "zhromaždí najlepšie mysle s najlepšími plánovacími, architektonickými, dizajnérskymi a inžinierskymi schopnosťami na svete", ktoré budú môcť začať na obnove mesta pracovať "okamžite" a prinesú "znovuzrodenie mesta Charkov".

Priblížil, že prvým krokom bude vypracovanie hlavného plánu pre "mesto budúcnosti". Ten má v sebe "spojiť najmilovanejšie a najviac cenené dedičstvo minulosti s najžiadanejšími a najekologickejšími prvkami infraštruktúry a budov".

"Poznám vašu prácu a skutočne by som chcel vidieť tento nový, progresívny štýl v našom meste," povedal Terechov počas rozhovoru s Fosterom, ktorý v stredu na Facebooku zverejnili predstavitelia mesta. "Chcel by som, aby sme mali centrum mesta, ktoré by sa stalo jedným z najúžasnejších v Európe," dodal.

Terechov tiež povedal, že okolo 25 percent budov v meste bolo zničených a potrebné bude postaviť nové nemocnice, školy, škôlky, ako aj úrady pre tamojší úspešný IT sektor.

Zdôraznil tiež, že každá väčšia budova, ako aj školy či škôlky v meste by mali mať protibombový kryt. Obytné budovy by mali mať podzemné garáže, ktoré majú "dvojaký účel" a v prípade núdze je možné ich využiť ako úkryt pre civilistov, doplnil.