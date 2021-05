WA 20 Brusel - Televízna obrazovka s lídrami skupiny G7 pred začiatkom virtuálneho summitu G7 v Bruseli v piatok 19. februára 2021. Ide o prvé medzinárodné rozhovory, na ktorých sa zúčastní nový americký prezident Joe Biden. Hlavnou témou je boj proti koronavírusovej pandémii. FOTO TASR/AP A general view of the video screen of G7 leaders as European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Charles Michel prepare to take part online at the European Council buildi

Zdroj: Olivier Hoslet