"S druhou vlnou koronavírusovu, ktorá sa šíri Európou, sa jedna z najmenších krajín kontinentu pokúša o veľkú odpoveď: Slovensko sa v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov pokúsi otestovať všetkých dospelých," začína článok jeho autor Drew Hinshaw.

"Slovensko je prvou západnou krajinou, ktorá sa pokúsila o podobný čin. Mnoho epidemiológov a vedcov z oblasti medicíny na európskych univerzitách ocenilo hromadné testovanie ako riešenie, ktoré je síce nedokonalé, ale môže vládam umožniť izolovať skôr malé skupiny nakazených ľudí, ako ukladať celoštátne obmedzenia,"píše sa ďalej v článku.

Článok o Slovensku na portáli Wall Street Journal a Status Igora Matoviča Zdroj: pluska

"Myslím si, že je to vynikajúce,"uviedla Devi Sridhar, profesorka globálneho verejného zdravia na univerzite v Edinburghu. "Áno, nie je to dokonalé, ale debatovali sme príliš veľa. Nie je to tak, že musíte chytiť každý prípad ... Musíte chytiť iba väčšinu prípadov.“

"To je cesta vpred, o tom niet pochýb," uviedol Luke O’Neill, profesor biochémie na Fakulte biochémie a imunológie na Trinity College v Dubline. "To je dobrá prípadová štúdia. Ak to bude fungovať, bude to informatívne pre zvyšok sveta.“