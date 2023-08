Lauren Anne Dickason (42) je obvinená z vraždy svojich dvojročných dvojčiat May a Karly a ich šesťročnej sestry Liane v septembri 2021 v ich dome v Timaru na Novom Zélande na Južnom ostrove. O prípade informoval britský portál Daily Mail. Žena sa k vražde svojich detí priznala, na súde sa však obhajovala, že jej konanie bolo spôsobené šialenstvom.

Dickasonová sa priznala k zabitiu dievčat, ale vyhlásila, že je nevinná z dôvodu šialenstva. Zdroj: Archive Dickason family

Predtým zamlčané podrobnosti o tom, ako sa tento strašný deň vyvíjal, boli v stredu opísané na Najvyššom súde v Christchurchi, keď forenzný psychológ Ghazi Metoui poskytol dôkazy o Dickasonovej duševnom stave. Metoui vykreslil obraz matky, ktorá bola dlho v depresii, a načrtla, ako matka dievčat verila, že to bude „šťastný koniec“ pre celú rodinu vrátane manžela Grahama, ak by ukončila svoj život a životy dievčat.

Forenzný psychológ vo svojej správe uviedol, že „pani Dickasonová mala možnosť obhajoby zabitia detí. Môj názor bol taký, že pani Dickasonová mala k dispozícii obhajobu nepríčetnosti." K obrovskej tragédii malo dôjsť deň po tom, ako sa rodina presťahovala na Nový Zéland. Jej vízum však mal potvrdiť ešte lekár, ktorý mal vyhodnotiť jej psychický stav. Pre ženu, ktorá trpela dlhodobo depresiami, ako aj popôrodnou depresiou, to bol bod zlomu.

„Vedela som, že psychiatri na Novom Zélande ma zavrú, že nedostanem priaznivú správu. Keby som navštívila psychiatra, nemohla by som to skryť,“ povedala Dickasonová. V osudný deň ležala v posteli celé hodiny, mala pocit nevoľnosti a nemohla sa hýbať. „Mala som pocit, že sa mi rúca svet,“ povedala, keď mala negatívne úvahy o budúcnosti svojej rodiny a nevedela, ako bude ďalej žiť, ak jej duševné problémy odopierajú rodine získanie víz. "Nechcela som ublížiť svojim deťom - chcela som, aby boli so mnou... Cítila som, že urobím obrovskú chybu... nemožno sa z nej dostať... Cítila som sa bezmocná a beznádejná," dodala vo svojej výpovedi.



