Skupina demokratických aj republikánskych členov Senátu USA dosiahla dohodu o limitovaných opatreniach zameraných na kontrolu vlastníctva zbraní. Americký prezident Joe Biden označil dohodu za "dôležitý krok", hoci on sám požadoval radikálnejšie kroky s cieľom obmedziť násilie páchané strelnými zbraňami. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.

"Dnes oznamujeme návrh, založený na zdravom rozume a konsenze senátorov z oboch strán (demokratickej aj republikánskej), ktorý má ochrániť americké deti, zaistiť bezpečnosť našich škôl a znížiť hrozbu násilia po celej krajine," uviedla vo vyhlásení skupina 20 členov Senátu Kongresu USA.

Kompromisný návrh okrem iného počíta so sprísnením previerok záujemcov o kúpu strelných zbraní, ako aj s ďalšími opatreniami, ktoré by zamedzili tomu, aby sa nedostali do rúk nebezpečných osôb. Návrh taktiež počíta s poskytnutím federálnej podpory jednotlivým štátom, aby mohli dočasne odobrať zbrane potenciálne násilným jednotlivcom, posilnili bezpečnosť škôl a zlepšili programy v oblasti duševného zdravia.

"(Návrh) zjavne neumožňuje všetko, čo by bolo podľa môjho názoru potrebné, ale jeho súčasťou sú dôležité kroky správnym smerom," uvádza sa vo vyhlásení demokratického šéfa Bieleho domu.

V prípade, že bude balík opatrení skutočne schválený oboma komorami Kongresu, pôjde podľa neho o najdôležitejšiu legislatívnu úpravu v oblasti kontroly zbraní v USA za niekoľko desaťročí.

