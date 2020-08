Dovolenková sezóna je v plnom prúde a mnohé európske krajiny aj napriek tomu, že pandémia nie je ani zďaleka na ústupe, uvoľňujú svoje opatrenia. Mnoho Slovákov si v tomto období preto kladie otázku, či vôbec vycestovať, alebo počkať, kým sa koronavírusu úplne nezbavíme. Dovolenka na Slovensku je síce fajn, no v prípade, že by ste sa rozhodli pre prvú možnosť, a teda vycestovať, Martin Hanzel z Tour de Svet má pre vás hneď niekoľko tipov, ako na to.

On sám sa len pred niekoľkými dňami vrátil z Francúzskej riviéry a dovolenku v zahraničí vôbec neľutuje. Na čo si však treba dávať pozor pri kúpe letenky, kam by ste ho počas pandémie nedostali či ako sa pripraviť na dovolenku pri mori, nám prezradil v rozhovore.

Na svoju facebookovu stránku pridávaš tipy na cestovanie a lacné letenky. Ak to nie je žiadnym tajomstvom, kde nachádzaš také lacné letenky?

Tak jednoduchšia odpoveď, je že na internete. Tá komplikovanejšia, že za tie roky, čo sa tomuto koníčku venujem, som si našiel spôsoby, vyrobil nástroje, ktoré mi pomáhajú vo vyhľadávaní a následnom vylepšení ceny letenky do finálnej podoby, ktorú vidia fanúšikovia.

Z New Yorku si raz cestoval leteckou spoločnosťou British Airways v prvej triede za zlomok pôvodnej ceny. Koľko času ti zaberie nájsť lacnú letenku?

Áno, bol to Silvester v New Yorku a v tomto období sú letenky drahšie ako inokedy. No mal som šťastie a za letenku v prvej triede som zaplatil na konci 302 eur, čo je doslova zlomok ceny, keďže bežne by taká letenka stala vyše 10-tisíc eur. Ale na druhej strane, toto je extrém aj pre mňa. Nájsť lacnú letenku môže niekedy trvať pár minút, ale aj par dní.

Čím väčšia flexibilita, tým lepšia cena letenky.

Od čoho závisia ceny leteniek?

Záleží to hlavne na tom, či hľadám ľubovoľnú destináciu, alebo nejakú konkrétnu. Vo všeobecnosti totiž platí, čím väčšia flexibilita (či už v dátume letu, v mieste odletu alebo príletu), tým lepšia cena letenky.

Odhliadnuc od koronavírusu, čo môže byť príčinou toho, že ceny leteniek občas tak prudko klesajú?

Príčin môže byt viacero. Buď že letecká spoločnosť spustí nejakú akciu/výpredaj, cestovná kancelária má voľné miesta v chartrovom lete krátko pred odletom a dá do predaja last minute letenky, a tiež sa stáva, že buď letecké spoločnosti, alebo predajcovia leteniek majú chybu v systéme a tá zapríčiní nejakú šialenú cenu letenky. Paradoxom je, že ceny leteniek dlhodobo klesajú a dnešné akciové letenky by boli v minulosti dosiahnuteľne iba cez chyby.

