Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva zverejnených vo štvrtok. Bilancia úmrtí sa však dopĺňa aj niekoľko dní dozadu, takže údaj za stredu nie je konečný. Počet úmrtí bol nižší ako 100 naposledy vlani 20. decembra.

Marec bol v ČR dosiaľ najhorším mesiacom čo sa týka úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Podľa doterajšej bilancie zomrelo v treťom kalendárnom mesiaci 5779 pacientov s covidom, čo je asi o 800 viac ako v dosiaľ najhoršom novembri minulého roka, uvádza portál iDNES.cz s odvolaním sa na údaje rezortu zdravotníctva. Dodáva, že počas prvých troch mesiacov aktuálneho roka zomrelo 14.639 ľudí s covidom, čo je asi o 2700 viac ako za celý minulý rok.

V českých nemocniciach je aktuálne 7298 pacientov, z ktorých 1623 je v ťažkom stave. Proti ochoreniu COVID-19 už v ČR zaočkovali 1.705.689 ľudí, z ktorých obe dávky vakcíny dostalo 512.583 osôb.

Rada vlády pre zdravotné riziká bude vo štvrtok rokovať o tom, kedy a za akých podmienok by sa mohli deti vrátiť do škôl. Ak to epidemiologická situácia dovolí, školy by sa mohli začať otvárať najskôr 12. apríla, a to za pravidelného testovania žiakov a prísnych hygienických pravidiel.

V Česku naďalej trvá núdzový stav, ktorý bol predĺžený do 11. apríla.