Žijeme v liberálnej časti sveta, kde je síce nevera nešťastnou, no nie fatálnou záležitosťou. Inak to však vníma ortodoxná časť Iránu, ktorá sa riadi prísnymi pravidlami a niečo takéto je skrátka neprípustné. Bohužiaľ, neraz až do extrémnej miery.

To bol aj prípad len 17-ročnej Mony Heydariovej, ktorú jej vlastný manžel chladnokrvne popravil mačetou a s jej odrezanou hlavou sa potom pyšne prechádzal po ulici, informoval britský denník Daily Mail.

Upozorňujeme, že obsah článku NIE JE vhodný pre maloletých a ľudí s citlivou povahou.

Ak by sa niečo také stalo v Európe, okamžite by zakročila polícia a dotyčný by dostal adekvátny trest – možno desať, možno dvadsať rokov, možno doživotie. V iránskom meste Ahvaz však takúto spravodlivosť nepoznajú, zato však majú „tú svoju“.

Mona, ktorú vydali za vlastného bratranca, keď mala len 12 rokov, doplatila na to, že sa zaľúbila do iného muža a ušla za ním do Turecka. Matku trojročného dieťaťa však naspäť dotiahol jej vlastný otec spolu s bratom – len preto, aby následne v bývalom domove našla smrť. Manžel ju totiž za neveru potrestal smrťou a následne sa s jej odseknutou hlavou prechádzal po uliciach a ochotne pózoval fotografom.

Pre neho to totiž bola otázka cti, ktorú si zjavne po afére manželky získal späť tým, že ju beštiálne popravil.

Ani zďaleka si tým však sympatie krajanov nezískal, práve naopak. Polícia ho nakoniec predsa len zatkla aj spolu s jeho bratom, ktorý mu zjavne v čine pomáhal, pričom médiá okamžite vyzvali iránsku vládu, aby schválila reformy spiatočníckych a neraz krutých zákonov vyplývajúcich zo šaríe.

Žiaľ, tzv. „vraždy zo cti“, ktorou bola aj táto, nie sú v Iráne ničím nezvyčajným a poväčšine ostávajú nepotrestané. Podľa šaríe totiž môžu smrť vraha žiadať len rodinní príslušníci obete, ktorí ho však v čine poväčšine sami podporujú alebo ho minimálne tolerujú. Či sa teda Mona aspoň posmrtne dočká nejakej skutočnej spravodlivosti, je otázne.

Podľa teheránskej polície takéto zločiny tvoria asi 20 percent zo všetkých vrážd v Iráne.

Ďalšie beštiálne prípady vrážd žien ich vlastnými rodinami v Iráne: