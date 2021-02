Manželka odsúdeného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa v pondelok vrátila z Nemecka do Ruska. Informoval o tom spravodajský portál 112 na sociálnej sieti Telegram.

Julija Navaľná pricestovala do Moskvy z Frankfurtu nad Mohanom, ale bez svojich detí. Svoj návrat do Ruska pred novinármi, ktorí sa zišli na letisku, nijako nekomentovala. Do Nemecka odcestovala ešte 10. februára. Podľa nemeckého spravodajského magazínu Der Spiegel šlo o súkromnú návštevu.

Počas neprítomnosti Navaľnej v Rusku bol jej manžel vo väzbe a pokračovalo jeho súdne stíhanie, pričom minulú sobotu bol vynesený verdikt v kauze ohovárania veterána druhej svetovej vojny i rozhodnutie v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher. V kauze ohovárania musí Navaľnyj zaplatiť pokutu 850.000 rubľov (cca 9500 eur).

Iný súd v Moskve v ten istý deň potvrdili nepodmienečný trest väzenia v prípade údajnej sprenevery desiatok miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher. Súd zároveň Navaľnému znížil dĺžku už vyneseného trestu o jeden a pol mesiaca, ktorý strávil od konca decembra 2014 do konca februára 2015 v domácom väzení. Navaľnyj tak bude vo väzení dva roky a šesť mesiacov.

Toto súdne konanie sa konalo na podnet ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), podľa ktorej sa Navaľnyj opakovane nedostavil na schôdzku s probačným úradníkom. Táto povinnosť mu vyplývala z podmienečného trestu, na ktorý bol v kauze Yves Rocher odsúdený. Alexej Navaľnyj sa 17. januára vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovo-paralytickou látkou novičok. Okamžite po prílete do Moskvy ho zadržali a vzali do väzby.