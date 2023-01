K tragickému prípadu, ktorý sa stal v Krkonošiach, sa každý deň objavuje viac a viac podrobností. Z doterajšieho vyšetrovania vyplynulo, že išlo o vraždu a samovraždu. Hrozné činy spáchala matka Jana. Trojročného Adamka mala uškrtiť a potom sa obesila, informuje portál Extra.

Odvoláváme pátrání po pohřešované ženě a jejím synovi. Našli je v lese v oblasti Růžové hory členové horské služby. Bohužel bez známek života. Příčinu jejich úmrtí prošetřujeme. Děkujeme všem za spolupráci. #policiehkk — Policie ČR (@PolicieCZ) January 2, 2023

Web CNN uviedol, že manželia sa o malého Adamka súdili. Starostlivosť o dieťa súd následne zveril oteckovi, čo je pre matku vždy silná rana. Špekuluje sa, že Jana zrejme rozhodnutie súdu neuniesla a rozhodla sa tak na konci decembra minulého roka zabiť nielen svoje dieťa, ale napokon aj seba.

Pátranie Po Jane a Adamkovi v Krkonošiach. Zdroj: ČTK Taneček David

Portál Extra sa rozhodol vydať po stopách Jany a Adamka a zrekonštruovali ich poslednú cestu z penziónu, kde bývali, na miesto, kde ich našli bez známok života. "Je to náročné. Samotná cesta je dosť vyčerpávajúca aj pre človeka v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Pôsobí to na nás, akoby Jana bola odhodlaná zomrieť a bola ochotná podstúpiť veľké úsilie, aby svoj plán uskutočnila," píše Extra.cz.

Mohla požiadať o pomoc

Jana mala počas svojej cesty mnoho príležitostí požiadať o pomoc. So synom museli prejsť najrušnejšou oblasťou Pece pod Sněžkou, aby sa dostali z penziónu, kde boli s Adamkom ubytovaní. Stretli desiatky, ba stovky ľudí, ktorí by im nepochybne boli ochotní pomôcť a ktorí mohli Jane poskytnúť útechu. Avšak nezdá sa, že by sa s niekým rozprávala.

Do príchodu k lanovke Sněžka zostáva ešte asi kilometer. V blízkosti stanice sa nachádza detské ihrisko a neďaleko aj detský náučný chodník. Môžeme sa len domnievať, že Adamko sa tam riadne vyšantil.

