Maďarsko oznámilo dátum hlasovania! Parlament by mal ratifikovať vstup Švédska a Fínska do NATO

Maďarský parlament by mal hlasovať o vstupe Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie 31. marca. Vo štvrtok to uviedlo internetové vydanie denníka Népszava.hu s tým, že ani tento termín nie je istý vzhľadom na doterajší vývoj, informuje spravodajca TASR v Budapešti.