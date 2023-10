Povedal to v piatok v čiernohorskej Budve minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie na výročnom bezpečnostno-politickom fóre 2BS (To Be Secure) v súvislosti so vstupom Švédska do NATO ďalej zdôraznil, že maďarská vláda návrh ratifikácie predložila parlamentu už minulý rok, osud tohto kroku je teda už v rukách poslancov.

"Švédi naliehajú na ratifikáciu vstupu do NATO, pričom od nich nepočuť nič iné ako to, že v Maďarsku nie je demokracia. To je neprijateľné, toto je urážka," uzavrel Szijjártó.

Predseda zahraničného výboru parlamentu z vládnej strany Fidesz Zsolt Németh však v piatok pre maďarskú webovú stránku Slobodná Európa vyhlásil, že ratifikácia vstupu Švédska do NATO prebehne v maďarskom parlamente ešte pred ratifikáciou v tureckom zákonodarnom zbore.

Na snímke maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó hovorí počas návštevy rozšírenej pekárne Lebeco v Kolárove, okres Komárno 27. septembra 2023. Zdroj: Milan Drozd

"Maďarsko podporuje členstvo Švédska v NATO. Vláda to potvrdila aj na ostatných dvoch summitoch Aliancie. Odteraz je už len technickou otázkou, kedy dôjde k ratifikácii. Jedno je isté: nebude to závisieť od Maďarska. S Tureckom neustále rokujeme a koordinujeme svoje kroky a udržiavame s ním dobré vzťahy," zdôraznil Németh. Podľa neho vstup Švédov do NATO nebude závisieť od Maďarska.

Za absolútne nezanedbateľný aspekt celej otázky považuje, akými spojencami budú Maďarsko a Švédsko v rámci NATO. "Chceme, aby sa medzi nami vytvoril dobrý vzťah, ktorý však má podmienky," dodal Németh. Poznamenal, že bez švédskeho filmu, ktorý kritizuje maďarskú demokraciu, by boli spojenecké vzťahy omnoho lepšie.

Na snímke zľava primátor mesta Kolárovo Béla Halász, Krisztián Forró, maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, majiteľ pekárne Lebeco Leonard Lévai a Miklós Viola prestrihli pásku počas rozšírenia pekárne Lebeco v Kolárove, okres Komárno 27. septembra 2023. Zdroj: Milan Drozd

Maďarský parlament nezaradil hlasovanie o vstupe Švédska do NATO ani do programu dvojdňovej schôdze na budúci týždeň. Upozornil na to v stredu server hvg.hu. Orbán v parlamente 25. septembra vyhlásil, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Aliancie.

Vstup Švédska do NATO neschválili iba Turecko a Maďarsko. V septembri o tom hovorili aj poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadnutí v Ostrihome. Prítomní poslanci si na ňom pozreli aj švédsky dokumentárny film z roku 2019, ktorý spochybňuje demokraciu v Maďarsku.