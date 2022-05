Na otázku moderátora, či Budapešť v tejto otázke, v ktorej ide o jednotné vystupovanie EÚ, uplatní právo veta, Kovács odpovedal: "Skrátka áno. Musíte však vidieť, ako Únia funguje. Návrh prichádza z Bruselu, teda z administratívneho byrokratického centra EÚ a nie z členských krajín. Presne vedia, že tento návrh je v rozpore s maďarskými záujmami, nie je realizovateľný, a ak ho schválime, tak tým úplne zničíme maďarské hospodárstvo".

Kovács pre agentúru Reuters v stredu dopoludnia povedal, že v navrhovanom zákaze EÚ na dovoz ruskej ropy nevidí záruku energetickej bezpečnosti Maďarska. "Nevidíme nijaké plány ani záruky na to, ako by sa na základe súčasných návrhov dal zvládnuť prechod, a nevidíme ani to, ako by bolo možné zaručiť energetickú bezpečnosť Maďarska," dodal.

Exekutíva EÚ v stredu navrhla zakázať do šiestich mesiacov dovoz ruskej ropy a do konca roka ukončiť dovoz rafinovaných ropných produktov. V snahe presvedčiť "zdráhajúce sa krajiny", aby návrh nevetovali, navrhol Brusel dlhšie obdobie na zavedenie embarga pre Maďarsko a Slovensko, uviedol podľa Reuters nemenovaný zdroj.