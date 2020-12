Ubezpečil však, že prioritným problémom - napr. epidemickej situácii v krajine či brexitu - sa venuje z rezidencie La Lanterne, kam sa uchýlil do karantény. Informoval, že prostredníctvom mobilnej aplikácie už kontaktoval všetky osoby, s ktorými sa v posledných dňoch stretol.

Iných ľudí - francúzskych i zahraničných politikov o pozitívnom výsledku Macronovho testu informoval aj Elyzejský palác. Macron sa vo videopríhovore poďakoval za všetky prejavy podpory a ľudí vyzval, aby naďalej dodržiavali všetky odporúčania odborníkov, aj keď sú „tvrdé a únavné". Zdôraznil, že „treba vydržať".

Pripomenul, že „prichádza vakcína" a všetko sa dostane do starých koľají. Poukázal tiež na to, že on sám si dával veľký pozor, a napriek tomu sa nakazil. Dodal však, že ak by nedodržiaval odporúčané pravidlá, zrejme by sa nakazil ešte skôr a koronavírus nového typu následne preniesol na viac ľudí.

Informoval, že má podobné prejavy choroby „ako tisíce z vás" - pociťuje únavu, bolesť hlavy a má suchý kašeľ. Avizoval, že správu o svojom zdravotnom stave bude zverejňovať každý deň. Dodal, že niet dôvodu, aby uňho choroba mala nepriaznivý vývoj.

