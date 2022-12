Macron má v otázke mieru jasno: Západ by mal uvažovať o zárukách, ktoré žiadalo Rusko! ×

Západ by mal zvážiť, ako riešiť žiadosť Ruska o bezpečnostné záruky, ak by ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s rokovaniami o ukončení vojny na Ukrajine. Uviedol to francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre francúzsku televíziu TF1, ktorý bol zverejnený v sobotu. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.