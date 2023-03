Macron má namierené do Číny: Rozhodnutie čínskeho lídra by mohlo mať katastrofálne následky! ×

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce budúci týždeň varovať čínskeho lídra Si Ťin-pchinga, že akékoľvek rozhodnutie Pekingu poskytnúť Rusku vojenskú pomoc do bojov na Ukrajine by bolo katastrofálne. V piatok to oznámil Elyzejský palác. TASR správu prevzala z agentúry AFP.