Pre vypätú situáciu s pandémiou či novým variantom omikron musíte v prípade, že sa chystáte lyžovať do cudziny, počítať s viacerými opatreniami. V porovnaní s minulým rokom, keď väčšina lyžiarskych stredísk v cudzine zostala zatvorená, si tento rok zalyžujete v Česku, Rakúsku, Poľsku, vo Francúzsku, Švajčiarsku či v Taliansku. Bez obmedzení to však nebude!

Lyžovačka za hranicami láka čoraz viac Slovákov. Ak sa chystáte medzi sviatkami vycestovať do hôr, počítajte s obmedzeniami nielen na hraniciach, ale aj v lyžiarskych strediskách.

Rakúsko

V susednom Rakúsku zaviedli od 20. decembra nové pravidlá. Pri vstupe do krajiny je potrebné ku covid pasu predložiť aj aktuálny negatívny PCR test alebo doklad o preočkovaní 3. dávkou vakcíny. Osoby bez vakcinácie alebo testu do krajiny síce pustia, no musia nastúpiť do povinnej karantény. PCR ani antigénové testy viac nie sú ako vstupenka na svah akceptované.

Lyžovačka v Rakúsku Zdroj: Profimedia

Česko

Rovnaké podmienky platia aj pre Česko. Pred príchodom do krajiny je potrebná registrácia a bez posilňujúcej tretej dávky sa od 27. decembra musíte na hranici preukázať negatívnym PCR testom. Lyžovanie je dostupné iba pre očkovaných a pre osoby po prekonanom ochorení.

Zimná sezóna v Klinovci v Českej republike. Zdroj: Profimedia

