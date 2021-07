"Viktar Babaryka bol odsúdený na 14 rokov v trestaneckej kolónii s najprísnejším stupňom stráženia," uviedli stúpenci tohto 57-ročného opozičného politika na jeho twitterovom účte.

Rozsudok bol vynesený na záver súdneho procesu, v ktorom bol tento bývalý bankár obžalovaný z prijatia úplatku, z legalizácie finančných prostriedkov získaných nezákonným spôsobom a z vedenia zločineckej skupiny. On sám všetky obvinenia odmietol ako vykonštruované.

Posledné slová Viktara Babaryku pred súdom: "Nebudem sa priznávať k trestnému činu, ktorý som nespáchal. Za nič sa nehanbím. Moja rodina je na mňa hrdá - to je všetko, na čom záleží." Po týchto slovách ľudia začali tlieskať.

Viktar Babaryka's last words in court: "I wont confess to a crime I didn't commit. I'm not ashamed of anything. My family is proud of me - that's all that matters." After these words, people began to applaud.