Lukašenko tvrdí, že s Rusmi majú JEDNU vlasť: TOTO by sa stalo, ak by Putin ukončil VOJNU!

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok po rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyhlásil, že ak by Rusko odložilo svoju "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine, Západ by Moskve zasadil zdrvujúci úder. Informoval o tom denník The Guardian, ktorý sa odvolal na správu bieloruskej štátnej agentúry BelTA.