Všetky návrhy predložené Koordinačnou radou označil Lukašenko za "katastrofu pre bieloruský národ". Informovali o tom agentúry TASS a Interfax. Z rozhovoru s Lukašenkom citoval ruský novinár Roman Babajan, ktorý je šéfredaktorom rozhlasovej stanice Govorit Moskva a ktorý bol členom skupiny ruských novinárov pozvaných do Minska na to, aby s bieloruským prezidentom urobili rozhovor.

Podľa Babajanovej správy na jeho stránke na sociálnej sieti Telegram si Lukašenko myslí, že opozícia chce "spretŕhať všetky naše väzby s bratským Ruskom"; chce, aby sa v Bielorusku platilo za vzdelanie a lekársku starostlivosť, a plánuje zničiť aj "všetky naše priemyselné podniky" a z ich zamestnancov spraviť nezamestnaných.

Spravodajský portál Meduza.io z rozhovoru citoval, že Lukašenko je pripravený uskutočniť predčasné prezidentské voľby, ale až po reforme ústavy. Uviedol, že chce pokračovať v integrácii s Ruskom, ale až vtedy, keď "reálne začnú fungovať" už existujúce inštitúcie spoločného zväzového štátu.

Na margo nedávno medializovaného záberu, ako vystupuje z vrtuľníka so zbraňou v ruke, Lukašenko uviedol, že to "znamenalo iba jedno" - dať najavo, že nikam neutiekol a je pripravený brániť svoju krajinu až do konca.

