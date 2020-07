Jyoti Amge z Indie priznáva, že život v miniatúrnom tele je ťažký, no ak niekto dokáže bojovať s vlastným osudom, je to práve ona. Lekári jej dávali nanajvýš niekoľko hodín života, bola totiž taká malá, že spočiatku ani nebola na sonografe vidieť. Hoci si nikdy neprešla pubertou, dnes má už 26 rokov.

Zaujímavosťou je, že jej krajanom je bývalý najtučnejší chlapec sveta Arya Permana (14), ktorý však titul obézneho chlapčeka stratil po sérii operácií. Na rozdiel od Jyoti, s jeho stavom sa dalo niečo robiť.

Pre dedinčanov je bohyňa

V dedine, kde sa narodila, ju tamojší Indovia považujú za bohyňu – Jyoti sa však skôr než na piedestále chrámu vidí v nejakom hollywoodskom filme. Prvý zárez už má, účinkovala totiž v populárnom seriáli American Horror Story. Najnovšie sa objavila v epizóde relácie Nezvyčajní ľudia, ktorú vysiela aj v slovenských končinách televízia TLC.

Napriek pozitívnemu prístupu pripúšťa, že prekážkou je pre ňu úplne všetko. „Sama nemôžem ísť nikam. Aj do kúpeľne ma musia odniesť. Neviem si otvoriť dvere či otočiť kohútikom. Na ulici som taká drobná, že ma ľudia nevidia a mohli by ma zašliapnuť,“ hovorí indická Palculienka Jyoti.

Sama pritom pochádza z piatich detí, pričom jej súrodenci sú normálneho vzrastu. Problémy má aj s oblečením, pretože jediná veľkosť, ktorá jej sadne, je určená pre 3-mesačné bábätká. Pre Jyoti, ktorá má vyštudovanú módu, je vlastný imidž dôležitý.

Najmenšia žena sveta, skutočná Palculienka Jyoti Amge. Táto 26-ročná Indka trpí akútnym dwarfizmom. Zdroj: Getty

Miniatúrna hrdinka s veľkými snami si ide odvážne za tým, čo ju teší, no pravdou je, že na vlastných nohách sa neudrží viac než 10 minút. Ani láska jej nikdy nebude dopriata – ak by aj stretla niekoho atraktívneho, ako sama hovorí, boli by z nich nanajvýš priatelia. Rozdiely by totiž boli priepastné...

