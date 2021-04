Do londýnskych ulíc vyšli stovky ľudí, ktorí pochodovali smerom k britskému parlamentu. Neďaleko postavenú sochu bývalého premiéra Winstona Churchilla, ktorú vlani posprejovali protirasistickí demonštranti, strážila polícia.

Mnohí protestujúci niesli transparenty s heslami, ktoré upozorňovali na násilie páchané na ženách, pričom skandovali "Ženy sú všade vystrašené a polícii a vláde na tom nezáleží," píše AP.

Podľa londýnskej Metropolitnej polície sa väčšina demonštrantov "pokúša dodržiavať rozostupy" v súlade s epidemiologickými opatreniami, "malá menšina" však zablokovala cestu pri parlamente.

At least one officer has been injured after clashes between police and demonstrators at a "Kill the Bill" protest in central London.



Get the latest updates on this story: https://t.co/WmZ6bPYYnc pic.twitter.com/OLwRSVeUXe