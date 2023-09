"Príslušníci Metropolitnej polície zatkli Daniela Khalifeho. Zadržali ho dnes krátko pred 11.00 h v (londýnskej) oblasti Chiswick a v súčasnosti sa nachádza v policajnej väzbe," uviedla polícia v príspevku na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

Bývalý vojak čakal vo väznici na proces pre obvinenia spojené s terorizmom.

Khalife (21) utiekol z väzenia Wandsworth na juhu Londýna v stredu ráno, keď nebadane vykĺzol z kuchyne, kde pracoval. Z väzenia pravdepodobne unikol pripútaný k podvozku dodávky, ktorá tam dovážala potraviny.

Britská polícia spustila rozsiahlu pátraciu akciu, v rámci ktorej posilnila bezpečnostné kontroly v prístavoch a na letiskách. Obávala sa, že podozrivý môže ujsť z krajiny.

