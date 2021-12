V piatok polícia vyzvala verejnosť, aby s pátraním pomohla. Kontaktovali aj príbuzných v Českej republike, avšak tí o nej nemajú žiadne informácie.

Petru Srncovú, ktorá býva na juhu Londýna vo štvrti Camberwell, videli naposledy v nedeľu, 28. novembra večer, keď odchádzala z práce. Na sebe mala oblečený zelený kabát a so sebou niesla červený batoh.

Jej zmiznutie nahlásili v piatok (3. decembra) jej kolegovia zo zamestnania. Verejnosť vyzvala k spolupráci takisto poslankyňa za obvod camberwell a Peckham Harriet Harmanová. Výzvu zverejnila i na sociálnej sieti a cez víkend plánuje vyvesiť plagáty s jej fotografiou v uliciach Londýna. V súvislosti s prípadom polícia zadržala jedného muža, nachádza sa vo väzbe.

