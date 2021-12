Dvojpalubný trajekt sa plavil po rieke Sugandha na úseku prechádzajúcom cez administratívnu oblasť Barišál, približne 150 kilometrov juhozápadne od hlavného bangladéšskeho mesta Dháka.

Predpokladá sa, že oheň vznikol v lodnej strojovni a rýchle sa rozšíril po celom plavidle. Mnoho cestujúcich poskákalo v panike do vôd rieky, približuje DPA.

Na palube trajektu, smerujúceho do Dháky, sa nachádzalo približne 300 pasažierov. Hasičom trvalo vyše tri hodiny, kým plamene na lodi uhasili natoľko, že plavidlo mohlo byť ukotvené v blízkej dedine na brehu rieky. Hospitalizovaných s popáleninami bolo následne najmenej 67 pasažierov.

32 dead in #Bangladesh ferry fire, 100 others injured. boat caught fire in a river in Jhalokati state in Bangladesh, about 200 kilometers south of #Dhaka pic.twitter.com/zqtkfa5AnA