Podľa štátneho tajomníka Martina Klusa (SaS) z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR však nie je vylúčené, že lockdownom si do Vianoc prejdeme aj my.

„V krajinách, kde začína byť situácia taká vyhrotená ako v Rakúsku – ale aj na Slovensku – sa dá očakávať, že vlády začnú nastavovať podobné opatrenia. Podľa možností ešte do Vianoc. Najbližšie je tomu Česká republika,“ myslí si Klus. Dodáva však, že taký prísny lockdown, aký budú mať najmenej na desať dní Rakúšania, si u nás predstaviť nevie.

Podľa nového rakúskeho kancelára Alexandra Schallenberga bude Rakúsko „uzavreté“ na maximálne dvadsať dní. Všade, kde to bude možné, majú ľudia pracovať z domu. Ľudia nesmú opustiť svoje domovy až na niekoľko výnimiek, ako je nakupovanie základných potrieb či športovanie. Školy síce zostanú otvorené pre tých, ktorí tam potrebujú ísť, no minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein vyzýva rodičov, aby deti nechali doma, ak to bude možné.

Čo sa týka pendlerov – teda ľudí dochádzajúcich do Rakúska za prácou, štúdiom, z rodinných dôvodov či za životnými partnermi – pre tých bude aj naďalej platiť tzv. pravidlo „3G“ (povinnosť predložiť potvrdenie o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny výsledok testu. „Skráti sa však uznávaná platnosť PCR testov zo siedmich dní na 72 hodín, pričom antigénové testy budú platné už len 24 namiesto 48 hodín. A neplatia viac tzv. antigénové samotesty,“ upozorňuje na svojich facebookových stránkach Klus.

Povinné očkovanie pre všetkých

