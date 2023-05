Štyri deti, ktoré boli viac ako dva týždne nezvestné v dôsledku havárie lietadla v kolumbijskej časti Amazonského pralesa, sa našli živé. Oznámil to v stredu kolumbijský prezident Gustavo Petro s tým, že ide o radostnú správu "pre celú krajinu". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Petro na Twitteri napísal, že deti boli objavené po "namáhavom pátraní" zo strany armády. Kolumbijské úrady vyslali do pátrania po nich vyše 100 vojakov so psami.

Lietadlo, v ktorom deti cestovali, sa zrútilo 1. mája v Amazonskom pralese, pričom pád neprežili traja dospelí. Záchranári sa domnievajú, že štyri deti - 11-mesačné bábo a jeho súrodenci vo veku 13, 9 a 4 roky - sa od havárie túlali džungľou v departmente Caquetá na juhu Kolumbie.

Kolumbijské ozbrojené sily informovali, že ich pátranie sa zintenzívnilo po tom, ako objavili "improvizovaný prístrešok postavený z palíc a konárov". To ich viedlo k domnienke, že sa v džungli nachádzajú preživší.

Vojaci objavili v priebehu pondelka a utorka telá pilota a dvoch dospelých, ktorí zmieneným lietadlom smerovali z džungle do San José del Guaviare, jedného z najväčších miest v kolumbijskej časti Amazonského pralesa. Jednu z nájdených obetí bola aj Ranoque Mucutuyová, matka zmienených štyroch detí.

Do záchrannej akcie nazvanej "Operácia nádej" boli nasadené aj tri vrtuľníky. Z jedného z nich sa do džungle vysielal deťom odkaz od ich babičky v ich domorodom jazyku, ktorý ich mal podnietiť k tomu, aby zastali a prestali sa ďalej presúvať. Pátranie sťažovali vojakom obrovské stromy schopné narásť až do výšky 40 metrov, divé zvery aj silné dažde.

Príčina pádu lietadla dosiaľ nie je známa. Pilot podľa úradov hlásil problémy s motorom len niekoľko minút predtým, ako lietadlo zmizlo z radarov. Oblasť, v ktorej sa zrútilo, je ťažko prístupná riečnou aj cestnou dopravou, takže na prepravu v nej sa často využívajú práve lietadlá.