KK38 Naí Dillí - Robotník natiera rozostavaný nadzemný most v blízkosti hlavného miesta konania summitu G20, 24. augusta 2023 v indickom Naí Dillí. Summit skupiny G20 sa uskutoční v Naí Dillí 9. - 10. septembra. FOTO TASR/AP A worker paints an under-construction overhead bridge near the main venue of the G20 Summit, in New Delhi, India, Thursday, Aug. 24, 2023. As India gears up to host the annual gathering of the Group of 20 industrialized and developing nations, the capital city is undergoing

Zdroj: Manish Swarup