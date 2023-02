Lídri Európskej únie sa dohodli na uľahčení vyhosťovania neúspešných žiadateľov o azyl. V piatok to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Prísnejšie opatrenia pri vyhosťovaní sú reakciou na stúpajúcu nelegálnu migráciu, ktorá je pálčivým problémom v niekoľkých členských štátoch EÚ.



Tento problém je "európskou výzvou, ktorá vyžaduje európsku odpoveď," uviedli lídri EÚ v záverečnom dokumente po rokovaniach na summite v Bruseli.



Iba málo neúspešných žiadateľov o azyl v niektorej z členských krajín EÚ je vyhostených do svojich domovských krajín - to v súčasnosti predstavuje hlavný problém. Únia hostí milióny utečencov z krajín sužovaných vojnovým konfliktom - z Ukrajiny, Afganistanu i zo Sýrie. Mnoho žiadateľov o azyl pochádza z bezpečnejších krajín ako sú Bangladéš, Turecko či Tunisko. Často ide o ekonomických migrantov, ktorí nemajú nárok na azyl, vysvetľuje AFP.



Lídri EÚ vyzvali EK, aby "okamžite zmobilizovala značné prostriedky" na posilnenie vonkajších hraníc EÚ "ochrannými kapacitami a infraštruktúrou, prostriedkami dozoru a vybavením", píše sa v záverečnom dokumente.



Toto rozhodnutie je výsledkom tlaku niektorých krajín EÚ, najmä Rakúska, aby EK financovala ploty proti príchodu nelegálnych migrantov zo susedných krajín, napríklad z Turecka. Predsedníčka EK však viackrát uviedla, že z prostriedkov EÚ sa nebude financovať výstavba plotov.



Ako poukázali niektorí predstavitelia EÚ a diplomati, ak by Brusel financoval bezpečnostné kamery, strážne veže a ďalšiu infraštruktúru na vonkajších hraniciach EÚ, krajinám by umožnil financovať ploty z vlastných prostriedkov.



Lídri EÚ sa na summite dohodli aj na "princípe", podľa ktorého môže členský štát EÚ na vrátenie nelegálneho migranta do domovskej krajiny využiť rozhodnutie súdu v inej členskej krajine. To by malo zabrániť, aby migranti po zamietnutí žiadosti o azyl podali novú žiadosť v inej krajine.