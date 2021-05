Šéfovia vlád a štátov EÚ počas pracovnej večere v rámci prvej časti dvojdňového summitu vyzvali na cielené sankcie proti jednotlivcom aj proti organizáciám a hospodárskym subjektom, ktoré mali nejaký podiel na odklonení lietadla na trase Atény - Vilnius a na zadržaní mladého novinára a jeho spoločníčky.

Lídri EÚ v spoločnom vyhlásení uviedli, že ministri členských krajín vo formáte Rady EÚ prijmú opatrenia, ktoré zabránia bieloruským leteckým spoločnostiam lietať vo vzdušnom priestore EÚ, ako aj mať prístup na letiská pod správou krajín Únie. Vyhlásenie premiérov a prezidentov 27-členného eurobloku je znamením rýchlej a ráznej spoločnej reakcie na nedeľňajší incident, ktorý viacerí lídri odsúdili ako "únos" alebo označili za "štátom podporovaný terorizmus".

Skutočný rozsah reštriktívnych opatrení EÚ však nebude známy, kým úradníci, diplomati a právnici nedotiahnu do detailov nové, v poradí už štvrté kolo sankcií proti bieloruskému vládnemu režimu. V podobnom duchu reštriktívnych opatrení sa v pondelok večer vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, keď oznámila, že európsky investičný program pre Bielorusko v hodnote troch miliárd eur zostane zmrazený, kým sa táto krajina nevráti k demokracii. Aj šéfka eurokomisie prisľúbila "veľmi silnú" reakciu EÚ voči režimu Lukašenka, ktorý je obviňovaný, že stojí za odklonením lietadla, na palube ktorého sa nachádzal známy odporca a kritik spôsobu jeho vládnutia Pratasevič.

"Bude to veľmi silná odpoveď, pretože ide o škandalózne správanie. Lukašenko a jeho režim musia pochopiť, že to bude mať vážne následky," uviedla Von der Leyenová tesne pred začatím summitu EÚ. Spresnila, že Únia bude vyvíjať tlak na Minsk dovtedy, kým bieloruská vláda nebude rešpektovať slobodu médií, slobodu prejavu a slobodu názoru. Podľa jej slov by sa nové sankcie mohli dotknúť aj podnikov, ktoré financujú vládny režim a tiež bieloruského leteckého sektoru.