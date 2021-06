Ide o prvé osobné stretnutie premiérov a prezidentov krajín tohto zoskupenia za posledné dva roky.

Johnson, hostiteľ summitu, privítal lídrov G7 v letovisku Carbis Bay. Podľa jeho slov je summit zameraný na "obnovu ekologickejšieho, spravodlivejšieho a rovnoprávnejšieho" sveta po pandémii s dôrazom na rodovú rovnosť.

Lídri hospodársky najvyspelejších krajín by sa na trojdňovom summite mali podľa očakávaní dohodnúť na spoločnom postupe v súvislosti s poskytnutí vakcín chudobnejším krajinám. Zúčastňuje sa na ňom aj americký prezident Joe Biden.

"Teším sa na upevnenie nášho záväzku k multilateralizmu a na spoluprácu s našimi spojencami a partnermi pri budovaní spravodlivejšej a inkluzívnejšej globálnej ekonomiky,“ tweetoval Biden z prvého dňa summitu.

