Letecká spoločnosť bude ŠTRAJKOVAŤ: V TOMTO dovolenkovom RAJI budú problémy s DOPRAVOU!

Španielski zamestnanci írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair vstúpia koncom júna do štrajku, ktorý bude trvať celkovo šesť dní. Informoval o tom v pondelok odborový zväz USO. Zamestnanci budú štrajkovať od 24. do 30. júna a od prvého do druhého júla, pretože nie sú spokojní s pracovnými podmienkami a platmi. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.