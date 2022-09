Spojené štáty zatiaľ neschválili žiadnu zo žiadostí Ruska o vydanie víz pre ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a jeho delegáciu, aby mohli tento mesiac vycestovať na každoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku.

Agentúra Reuters nahliadla v piatok do listu, ktorý adresoval ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi. Nebenzia v liste uviedol, že ide o "alarmujúcu" situáciu, pretože USA v posledných mesiacoch "neustále odmietajú udeľovať víza" ruským delegáciám mieriacim na podujatia, ktoré organizuje OSN. Nebenzia vyzval Guterresa, aby apeloval na americké úrady, aby vydali víza všetkým členom ruskej delegácie a sprevádzajúcim osobám.

Rusko požiadalo o 56 víz aj pre tím diplomatov, ktorý má v USA pripraviť príchod Lavrova a jeho delegácie na zasadnutie VZ OSN. To sa uskutoční 20. septembra. Na základe dohody o zriadení centrály OSN v Spojených štátoch sa vo všeobecnosti vyžaduje, aby bol zahraničným diplomatom povolený vstup do OSN. USA však uvádzajú, že môžu takéto víza zamietnuť pre dôvody súvisiace s bezpečnosťou, terorizmom a zahraničnou politikou.

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí pritom uviedol, že Spojené štáty berú vážne svoj záväzok hosťovskej krajiny OSN, avšak vízové záznamy sú podľa amerického zákona tajné, a preto ich nemôže komentovať.

Hovorca zároveň uviedol, že je dôležité, aby žiadosti o vydanie víz pre zahraničné delegácie diplomatov boli podané včas. "Toto je obzvlášť dôležité vzhľadom na neodôvodnené kroky Ruska mierené proti nášmu veľvyslanectvu v Rusku," uviedol hovorca s tým, že nútené prepúšťanie zamestnancov amerického veľvyslanectva v Moskve viedlo k obmedzeniu jeho schopností pri vybavovaní víz.

Podľa Nebenziu Rusko už odovzdalo americkej ambasáde v Moskve všetky potrebné žiadosti . Vo februári Washington uvalil sankcie na šéfa ruskej diplomacie Lavrova a obvinil ho, že je "priamo zodpovedný za ruskú nevyprovokovanú a protizákonnú inváziu na Ukrajinu".

Nebenzia v liste pre Guterresa tiež spomína nedávne problémy s americkými vízami pre ruských diplomatov. Do pozornosti dáva, že ruský minister vnútra Vladimir Kolokoľcev preto nemohol tento týždeň vycestovať do New Yorku a zúčastniť sa tam na vrcholnom stretnutí policajných náčelníkov organizovaným OSN.