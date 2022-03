"Musia sa stanoviť konkrétne druhy útočných zbraní, ktoré nikdy nebudú umiestnené na Ukrajine a nebudú sa ani vyrábať," povedal Lavrov pre arabskú televíziu al-Džazíra v interview, ktorého text zverejnili na webovej stránke jeho ministerstva.

Lavrov povedal, že Rusko uznáva prezidenta Volodymyra Zelenského ako ukrajinského lídra a privítalo ako "pozitívny krok" tú skutočnosť, že Zelenskyj chce prijať bezpečnostné záruky. "Naši vyjednávači sú pripravení na druhé kolo diskusií s ukrajinskými zástupcami o týchto zárukách," doplnil Lavrov.

Zelenskyj v utorok v interview povedal, že Rusko musí zastaviť bombardovanie Ukrajiny, až potom sa môžu uskutočniť ďalšie rozhovory. Žiadal bezpečnostné záruky, ale od NATO, a nie od Ruska.

Ukrajinský prezident totiž povedal, že ak by NATO zavrelo dvere Ukrajine, Kyjev by žiadal právne záväzné záruky. "Pokiaľ naši partneri nie sú pripravení prijať Ukrajinu do NATO, pretože Rusko to nechce, mali by vypracovať spoločné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. To znamená, že máme svoju územnú celistvosť, že naše hranice sú chránené, máme osobitné vzťahy so všetkými našimi susedmi, sme úplne v bezpečí a garanti, ktorí nám poskytujú bezpečnosť, to garantujú právne," vysvetlil Zelenskyj.

Na konferencii OSN diplomati bojkotovali príhovor šéfa ruskej diplomacie. Video nájdete na ďalšej strane>>>>>