Ľadový príkrov Grónska prišiel za 20 rokov o vodu, ktorá by zatopila USA do výšky pol metra

Rozsiahly ľadový príkrov Grónska prišiel za uplynulých 20 rokov o také množstvo ľadu, že voda z neho by stačila na zatopenie celého územia Spojených štátov do výšky pol metra. Vyplýva to z najnovšieho výskumu, ktorého výsledky zverejnili dánski vedci, informovala v utorok agentúra AFP.