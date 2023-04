Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck pricestoval v pondelok do Kyjeva, kde má rokovať aj o dlhodobej podpore a spoluprácu v oblasti hospodárstva. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky denníka Süddeutsche Zeitung.

Nemecký minister do Kyjeva pricestoval v pondelok ráno z poľského mesta Przemyśl špeciálnym vlakom. Sprevádza ho menej početná delegácia predstaviteľov nemeckého priemyslu.

Habeck po príchod povedal, že zmyslom jeho návštevy je dať Ukrajine znamenie. To podľa jeho slov vyjadruje presvedčenie Nemecka, že Ukrajina zvíťazí a bude opätovne vybudovaná. Takisto to (znamenie) potvrdzuje, že záujmom Európy nie je len podporovať túto krajinu v núdzi; no dosiahnuť, aby sa Ukrajina stala hospodársky silným partnerom.

Habecka na ceste sprevádza i šéf Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI) Siegfried Russwurm. Pondelková návšteva je podľa jeho slov znamením pre Ukrajincov, že nemecké hospodárstvo aj naďalej stojí pri nich.

Mnohé nemecké podniky pôsobia na Ukrajine a je dôležité, porozumieť ich ťažkostiam aj v spojitosti s obnovou. Minister hospodárstva počas cesty povedal, že táto návšteva sa mala uskutočniť už na jeseň, bola však presunutá z dôvodu zimnej ofenzívy Ruska.