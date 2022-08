Dieťa sa v rieke kúpalo 8. augusta, prvé príznaky ochorenia sa uňho objavili približne o päť dní neskôr. Lekári sa domnievajú, že príčinou úmrtia bola primárna amébová meningoencefalitída – smrteľná choroba, ktorú spôsobuje práve jednobunkový organizmus slzovička zhubná.

Úrad verejného zdravotníctva oznámil, že úmrtie dieťaťa vyšetruje aj americký Úrad pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC). Ak sa nákaza parazitom skutočne potvrdí, išlo by o prvú obeť slzovičky v dejinách Nebrasky.

Slzovička zhubná sa bežne vyskytuje v pôde a teplých vodách, ako sú rieky, jazerá a termálne pramene. Do ľudského organizmu sa môže dostať vdýchnutím vody, avšak nie jej prehltnutím.

CDC uviedlo, že infekcia slzovičkou je veľmi vzácna, no ak k nej dôjde, je zvyčajne smrteľná. V USA sa v rokoch 1962 - 2021 vyskytlo 154 prípadov primárnej amébovej meningoencefalitídy, prežili ju len štyri osoby. V priebehu tohto roka však ide už o druhé úmrtie na túto infekciu. V júli zomrel obyvateľ štátu Missouri po tom, čo sa nakazil slzovičkou pri kúpaní v jazere Lake of Three Fires v Iowe.

Odborníci preto ľuďom odporučili, aby pri kúpaní v prírodnej teplejšej vode používali štipce na nos.