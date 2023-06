Hovorca polície Fred Enanga na sociálnej sieti uviedol, že polícia zasahovala pri útoku milícií Spojené demokratické sily (ADF) na škole, ktorá sa nachádza približne dva kilometre od hraníc s Konžskou demokratickou republikou (KDR).

Polícia podľa Enangových slov doteraz v škole našla 25 tiel obetí, ktoré boli prevezené do nemocnice. Ďalších osem osôb je v nemocnici so zraneniami a ich stav je vážny. Ugandské obranné sily UPDF a polícia po útočníkoch pátrajú.

DEVELOPING: At least 26 people were killed at a school in Kasese in western Uganda by armed rebels. Ugandan police & military blame the ADF, an armed group in eastern DRC.



6 students were abducted, a military spokesperson told CNN. Our live report from Kampala pic.twitter.com/qtNYImB6fA